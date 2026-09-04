В Подмосковье отремонтировали 14 светофоров
12 дорожных и два пешеходных светофора отремонтировали за минувшую неделю специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в 12 муниципалитетах региона.
«Вызывные кнопки пешеходных светофоров починили на Каширском шоссе в селе Ям округа Домодедово и в деревне Серково округа Щёлково», — говорится в сообщении.Дородные светофоры отремонтировали на Железнодорожной улице в Ивантеевке, на улице Академика Белова и проспекте Победы в Ступине, на улице Чернышевского в Серпухове, на 1-ой Волоколамской улице в Дедовске, на улице Ленина в Озёрах, на улице Горки Киовские в Лобне, на Колхозной улице в Люберцах, в селе Новый Быт округа Чехов, в посёлке Отрадное под Красногорском, на улице Горяева в посёлке Удельная Раменского округа и в деревне Ново округа Щёлково.