Московскую область представят 58 фехтовальщиков на Кубке России

18 декабря 2025, 17:34

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области сформирована для участия в Кубке России по фехтованию — в её состав вошли 58 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







Регион представят 21 участник в соревнованиях по рапире, 25 спортсменов выступят в дисциплине «шпага», ещё 12 атлетов заявлены в сабле. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов наград.



Кубок России традиционно считается одним из ключевых стартов в отечественном фехтовании и собирает сильнейших спортсменов страны. На дорожках легкоатлетического манежа Смоленского государственного университета спорта встретятся чемпионы и призёры Олимпийских игр, мировых и европейских первенств, а также перспективные молодые фехтовальщики.



Соревнования проходят в Смоленске с 18 по 26 декабря 2025 года в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».