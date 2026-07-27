Организаторы конкурса «Миссия – комфорт» начали принимать заявки

27 июля 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Организаторы II Всероссийского конкурса «Миссия – комфорт» объявили о старте приёма заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Участие в конкурсе позволяет заявить о себе на федеральном уровне, показать лучшие практики, получить признание в профессиональном сообществе.

«Приглашаются управляющие организации, ТСЖ и жилищно-строительные кооперативы со всей России, работающие в сфере управления многоквартирными домами не менее года. Заочный этап, то есть подача заявок, будет проходить до 10 августа, очный – в сентябре. Финалисты лично представят свои проекты. Победители получат дипломы, ценные призы, статус лучшей практики в сфере ЖКХ и рекомендации для награждения от Минстроя России», – рассказали в ведомстве.