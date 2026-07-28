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В Егорьевске проведут творческий конкурс для молодых художников

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Егорьевский историко-художественный музей объявил творческий конкурс изобразительного искусства «Лето на холсте». Он состоится 1 августа, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Цель мероприятия – выявление и поддержка молодых дарований в области изобразительного искусства, создание условий для развития их творческих способностей.

«К участию приглашаются художники в возрасте от 16 до 20 лет. На конкурсный отбор принимают работы на тему «Летние мотивы» в номинациях «Пейзаж с натуры», «Индустриальный пейзаж» и «Натюрморт». Профессиональное жюри будет сформировано из специалистов в области изобразительного искусства», – рассказали в министерстве.
Заявки на участие принимают до 15 октября. Информация об условиях состязания доступна по ссылке.
Лора Луганская

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