В Егорьевске проведут творческий конкурс для молодых художников
Егорьевский историко-художественный музей объявил творческий конкурс изобразительного искусства «Лето на холсте». Он состоится 1 августа, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Цель мероприятия – выявление и поддержка молодых дарований в области изобразительного искусства, создание условий для развития их творческих способностей.
«К участию приглашаются художники в возрасте от 16 до 20 лет. На конкурсный отбор принимают работы на тему «Летние мотивы» в номинациях «Пейзаж с натуры», «Индустриальный пейзаж» и «Натюрморт». Профессиональное жюри будет сформировано из специалистов в области изобразительного искусства», – рассказали в министерстве.Заявки на участие принимают до 15 октября. Информация об условиях состязания доступна по ссылке.