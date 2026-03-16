На строительстве детсада в Озёрах приступили к устройству фундамента
Детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, строят на улице Калинина в городе Озёры округа Коломна. Сейчас на объекте обустраивают фундамент. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
Здание будет двухэтажным, там разместят шесть помещений для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, а также физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок полного цикла.«В настоящее время ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Строительная готовность составляет 5,2%», — рассказал глава Минстройкомплекса области Александр Туровский.
Открыть детский сад должны в 2027 году.