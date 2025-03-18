Москвич организовал в подмосковной бане лабораторию по производству мефедрона

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Подмосковная полиция задержала москвича, организовавшего производство мефедрона в бане на арендованном участке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД Московской области.
«Как установили полицейские, 37-летний житель Москвы организовал производство синтетического наркотика в помещении бани, расположенной на арендованном участке одного из СНТ в Богородском городском округе. В ходе обследования нарколаборатории были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, компрессор, противогаз, электронные весы, колбы, канистры с жидкостями, подносы с порошком, реагенты и реакторы для производства наркотического средства», – говорится в сообщении.Эксперты заключили, что часть изъятого зелья весом около 1 кг содержит мефедрон. Исследование остального вещества продолжается. По оперативной информации, прекурсоры для изготовления «синтетики» мужчина получал от куратора через схроны, а синтезированный наркотик планировал сбывать крупными партиями через тайники.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Ногинский городской суд заключили фигуранта под стражу.
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Лора Луганская