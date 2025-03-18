Москвич организовал в подмосковной бане лабораторию по производству мефедрона

В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Один из них возводится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», второй — между улицами Баковской и Вокзальной, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.