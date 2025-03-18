Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке

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Суд вынес приговор в отношении жительницы Перми, которая расправилась с сыном, спрятала его тело в чемодан и отнесла на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
35-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребёнка из-за коллекторов, которые оказывали на неё моральное давление из-за долга в 50 миллионов рублей. После расправы над сыном она собиралась покончить с собой, однако вспомнила о родителях, которые не смогут выплатить её долги. Тогда она отнесла тело ребёнка на мусорку.
Специалисты проанализировали её дневник и обнаружили нездоровую психопатическую привязанность к ребёнку. Женщина очень сильно опекала его, не отпускала сначала в детский сад, а потом в школу, запрещала общаться с другими детьми.
В ходе судебного процесса пермячка заявила, что очень сожалеет о содеянном. В результате, её приговорили к 18 годам лишения свободы.
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Специалисты проанализировали её дневник и обнаружили нездоровую психопатическую привязанность к ребёнку. Женщина очень сильно опекала его, не отпускала сначала в детский сад, а потом в школу, запрещала общаться с другими детьми.
В ходе судебного процесса пермячка заявила, что очень сожалеет о содеянном. В результате, её приговорили к 18 годам лишения свободы.
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Анастасия Чинкова