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Пермский суд вынес приговор женщине за жестокое убийство сына, чьё тело нашли в чемодане на мусорке

SHOT: суд дал 18 лет колонии жительнице Перми за жестокое убийство сына
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Суд вынес приговор в отношении жительницы Перми, которая расправилась с сыном, спрятала его тело в чемодан и отнесла на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
35-летняя Ирина Шатова убила своего 9-летнего ребёнка из-за коллекторов, которые оказывали на неё моральное давление из-за долга в 50 миллионов рублей. После расправы над сыном она собиралась покончить с собой, однако вспомнила о родителях, которые не смогут выплатить её долги. Тогда она отнесла тело ребёнка на мусорку.

Специалисты проанализировали её дневник и обнаружили нездоровую психопатическую привязанность к ребёнку. Женщина очень сильно опекала его, не отпускала сначала в детский сад, а потом в школу, запрещала общаться с другими детьми.

В ходе судебного процесса пермячка заявила, что очень сожалеет о содеянном. В результате, её приговорили к 18 годам лишения свободы.

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В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока
18 марта 2025, 10:49

Фото: iStock/joeygil

В Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц школы. Об этом сообщает Следком Кузбасса.
По данным ведомства, ученик нанес ножевое ранение однокласснику на уроке. Отмечается, что конфликт между ребятами продолжался уже давно, а пострадавшему поступали угрозы.

«Однако, как отмечают очевидцы, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент», — пишет «Сiбдепо».

Так, один из подростков принес в школу складной нож, купленный на маркетплейсе. Парень нажал кнопку выброса лезвия и ранил одноклассника в ногу.

По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали доследственную проверку, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.

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В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый
18 марта 2025, 08:02

Фото: iStock/grafoto

В селе Вперед Башкирии произошел трагический пожар, в результате которого погибли шесть человек, включая пятерых детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент случился ночью в двухэтажном многоквартирном доме, где, по предварительным данным, началось горение натяжного потолка.

На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. Внутри были обнаружены тела пяти детей — трех девочек (2017 и 2019 годов рождения) и двух мальчиков (2021 года рождения) — а также 33-летнего мужчины.

В связи с происшествием Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехали представители МЧС и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося и проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

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Школьник на уроке ранил ножом одноклассника
В Кузбассе возбудили дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника
18 марта 2025, 07:27

Фото: iStock/zoka74

В городе Юрга Кемеровской области произошел инцидент, в результате которого один школьник нанес ножевое ранение своему однокласснику. Конфликт между подростками продолжался длительное время, и пострадавший ранее получал угрозы, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Как стало известно, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер для предотвращения конфликта и пытались скрыть инцидент.

В связи с этим следственное управление СК России по Кемеровской области – Кузбассу инициировало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника
18 марта 2025, 02:36

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Великобритании 33-летнюю учительницу приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 14-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mirror.
Расследование против педагога, являющейся матерью двоих детей, стартовало весной прошлого года. Как оказалось, в период с 1 марта по 17 мая она общалась с потерпевшим ради сексуального удовлетворения, а также вступала с ним в половой контакт.

Все началось с переписок между женщиной и подростком, когда у последнего были некие неприятности. Уже дальше педагог стала отправлять школьнику свои откровенные фотографии.

Женщина оставляла потерпевшего после уроков, а еще отпрашивала его у матери. В одном из случаев обвиняемая занялась сексом с подростком в машине.

В дальнейшем школьник рассказал обо всем матери. Та обратилась в полицию, после чего учительницу арестовали. При этом она сама обвинила ученика в изнасиловании, но уже в октябре во всем созналась.

Суд приговорил женщину к двум годам колонии. К тому же ей запретили любую преподавательскую деятельность, а еще запретили в течение пяти лет заниматься любой работой с детьми.

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Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца
В Чунояре сын бизнесмена до смерти избил юношу, желавшего разоблачить его отца
17 марта 2025, 20:59

Фото: iStock/Backiris

Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, трагедия произошла в селе Чунояр. Молодой человек работал у местного крупного лесозаготовителя. Однако в какой-то момент он не заплатил юноше за работу, поэтому тот решил пойти в полицию и разоблачить предпринимателя, занимающегося незаконной рубкой леса.

Однако подростка поспешил остановить 17-летний сын бизнесмена. Юноши поссорились и в ходе драки наследник предпринимателя жестоко избил бывшего работника отца. От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался.

Лишь спустя 17 лет сын бизнесмена был задержан. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. 35-летний житель Красноярского края полностью признал свою вину.

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