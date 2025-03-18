В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника прямо во время урока

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В Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц школы. Об этом сообщает Следком Кузбасса.
По данным ведомства, ученик нанес ножевое ранение однокласснику на уроке. Отмечается, что конфликт между ребятами продолжался уже давно, а пострадавшему поступали угрозы.
Так, один из подростков принес в школу складной нож, купленный на маркетплейсе. Парень нажал кнопку выброса лезвия и ранил одноклассника в ногу.
По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали доследственную проверку, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.
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«Однако, как отмечают очевидцы, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент», — пишет «Сiбдепо».
Так, один из подростков принес в школу складной нож, купленный на маркетплейсе. Парень нажал кнопку выброса лезвия и ранил одноклассника в ногу.
По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали доследственную проверку, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия.
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Элина Позднякова