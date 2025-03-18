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В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый

Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В селе Вперед Башкирии произошел трагический пожар, в результате которого погибли шесть человек, включая пятерых детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент случился ночью в двухэтажном многоквартирном доме, где, по предварительным данным, началось горение натяжного потолка.

На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. Внутри были обнаружены тела пяти детей — трех девочек (2017 и 2019 годов рождения) и двух мальчиков (2021 года рождения) — а также 33-летнего мужчины.

В связи с происшествием Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехали представители МЧС и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося и проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

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#дело
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Школьник на уроке ранил ножом одноклассника
В Кузбассе возбудили дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника
18 марта 2025, 07:27

Фото: iStock/zoka74

В городе Юрга Кемеровской области произошел инцидент, в результате которого один школьник нанес ножевое ранение своему однокласснику. Конфликт между подростками продолжался длительное время, и пострадавший ранее получал угрозы, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Как стало известно, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер для предотвращения конфликта и пытались скрыть инцидент.

В связи с этим следственное управление СК России по Кемеровской области – Кузбассу инициировало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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#администрация
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#рф
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В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника
18 марта 2025, 02:36

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Великобритании 33-летнюю учительницу приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 14-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mirror.
Расследование против педагога, являющейся матерью двоих детей, стартовало весной прошлого года. Как оказалось, в период с 1 марта по 17 мая она общалась с потерпевшим ради сексуального удовлетворения, а также вступала с ним в половой контакт.

Все началось с переписок между женщиной и подростком, когда у последнего были некие неприятности. Уже дальше педагог стала отправлять школьнику свои откровенные фотографии.

Женщина оставляла потерпевшего после уроков, а еще отпрашивала его у матери. В одном из случаев обвиняемая занялась сексом с подростком в машине.

В дальнейшем школьник рассказал обо всем матери. Та обратилась в полицию, после чего учительницу арестовали. При этом она сама обвинила ученика в изнасиловании, но уже в октябре во всем созналась.

Суд приговорил женщину к двум годам колонии. К тому же ей запретили любую преподавательскую деятельность, а еще запретили в течение пяти лет заниматься любой работой с детьми.

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Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца
В Чунояре сын бизнесмена до смерти избил юношу, желавшего разоблачить его отца
17 марта 2025, 20:59

Фото: iStock/Backiris

Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, трагедия произошла в селе Чунояр. Молодой человек работал у местного крупного лесозаготовителя. Однако в какой-то момент он не заплатил юноше за работу, поэтому тот решил пойти в полицию и разоблачить предпринимателя, занимающегося незаконной рубкой леса.

Однако подростка поспешил остановить 17-летний сын бизнесмена. Юноши поссорились и в ходе драки наследник предпринимателя жестоко избил бывшего работника отца. От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался.

Лишь спустя 17 лет сын бизнесмена был задержан. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. 35-летний житель Красноярского края полностью признал свою вину.

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«Расчленение не было задумано заранее – всё пошло не по плану»: раскрыты новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова
Писатель Иванец: расчленение экс-мэра Самары Тархова не было запланировано
17 марта 2025, 18:42

Виктор Тархов (фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Андрей Малахов продолжает следить за ходом расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Внучка чиновника созналась в расправе над родственниками, однако их расчленённые тела так и не были найдены.
На программу «МАЛАХОВ» пришёл писатель Олег Иванец, который издал серию книг «Бандитская Самара». Он был лично знаком с Тарховым и знает о том, что происходило в его семье. Мужчина подтвердил историю про «грузинский след» в деле. Есть сведения, что Екатерина Бельская (Тархова) познакомилась с двумя мужчинами и женщиной в Тбилиси, которые и надоумили её совершить преступление.

«По моим данным убийства не предполагалось. Основной упор – хотели стариков опоить и одурманить. Благодаря этому затем заставить подписать документы. Но все пошло не по плану. Екатерина сама в шоке от этого. Один подельник вел дистанционно все и отдавал команды, что делать. Расчленение – он объяснял все дистанционно, это не было продумано заранее», – подчеркнул Иванец.
Также писатель рассказал об отношениях в семье убитого экс-мэра Самары. Тархов был человеком, который умел дружить с теми, с кем нужно. А вот его дочь и внучка были совершенно другими. Дочь Людмилу все очень любили – у неё были три джипа охраны, всё её желания сразу же исполнялись, а местные бандиты были её друзьями. А вот внучку Екатерину никто не любил – её угнетали и игнорировали.

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#расследование
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Обнаружено тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, пропавшей год назад
В Улан-Удэ полицейские обнаружили тело пропавшей в прошлом году Сэсэг Буиновой
17 марта 2025, 18:00

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова пропала прошлой весной. Сегодня стало известно, что тело 30-летней девушки обнаружили в пустом гараже.
Сотрудники полиции нашли её тело в одном из микрорайонов Улан-Удэ. В смотровой яме одного из заброшенных гаражей были обнаружены останки двух тел, засыпанные землёй. По предварительным данным, это пропавшие Буинова и её знакомый 26-летний Стас Норбоев.

В региональном МВД подчеркнули, что личности будут установлены после проведения генетической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре.

Напомним, что участница конкурса красоты пропала 11 апреля 2024 года. После встречи с подругами девушка отправилась на парковку, где встретилась с Норбоевым. Молодые люди около двух часов сидели в автомобиле, после чего к ним подсел неизвестный мужчина. Вскоре компания уехала в неизвестном направлении.

Спустя три дня полицейские обнаружили автомобиль со следами крови Буиновой в салоне. Позже на пустыре нашли колготки девушки и куртку с водительскими правами на имя Норбоева.

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