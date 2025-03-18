В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый

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В селе Вперед Башкирии произошел трагический пожар, в результате которого погибли шесть человек, включая пятерых детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент случился ночью в двухэтажном многоквартирном доме, где, по предварительным данным, началось горение натяжного потолка.
На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. Внутри были обнаружены тела пяти детей — трех девочек (2017 и 2019 годов рождения) и двух мальчиков (2021 года рождения) — а также 33-летнего мужчины.
В связи с происшествием Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На место происшествия выехали представители МЧС и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося и проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.
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На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. Внутри были обнаружены тела пяти детей — трех девочек (2017 и 2019 годов рождения) и двух мальчиков (2021 года рождения) — а также 33-летнего мужчины.
В связи с происшествием Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На место происшествия выехали представители МЧС и следственных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося и проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.
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Дарья Осипова