Москвич попался на краже шуруповёрта из подмосковного магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
39-летний житель Москвы попытался похитить из гипермаркета строительных материалов, расположенном в подмосковном совхозе имени Ленина, дорогостоящий электроинструмент. Злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии прибыли на место по сигналу тревожной кнопки, которую нажали сотрудники безопасности магазина.
«Выяснилось, что посетитель взял со стеллажа аккумуляторный шуруповерт и вышел за линию касс, не заплатив за товар. Сумма ущерба гипермаркету могла составить свыше 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали москвича и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия проводится проверка.