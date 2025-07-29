В Сибири педофил заманил 12-летнюю девочку на пустырь, предложив конфеты
В Новосибирске незнакомец пытался увезти 12-летнюю девочку. По свидетельствам местных жителей, мужчина провел несколько часов у детской площадки, раздавая детям конфеты, а затем начал уговаривать школьницу пройти с ним в сторону безлюдного пустыря.
Одна из женщин, ставшая свидетелем подозрительных действий незнакомца, окрикнула девочку, и она сразу же вернулась. Мужчина попытался оправдаться, утверждая, что просто спрашивал у ребенка дорогу. Об этом сообщает издание «Сибдепо». Свидетели немедленно сообщили о его поведении в полицию. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что уже начата проверка по данному факту. Правоохранительные органы занимаются поиском мужчины и выяснением всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Электростали завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 31-летней женщины из Балашихи. Инцидент произошел в январе прошлого года, когда местная жительница возвращалась домой из Москвы на электричке. Она проспала свою остановку и оказалась ночью на станции «Машиностроитель» в Электростали. Там к ней подошел таксист и предложил подвезти.
Во время поездки он узнал, что женщина впервые в Электростали и у нее здесь нет знакомых. Таксист угостил ее напитком с наркотическим веществом, после чего совершил над ней насилие.
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