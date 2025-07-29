В Сибири педофил заманил 12-летнюю девочку на пустырь, предложив конфеты

29 июля 2025, 15:36

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Новосибирске незнакомец пытался увезти 12-летнюю девочку. По свидетельствам местных жителей, мужчина провел несколько часов у детской площадки, раздавая детям конфеты, а затем начал уговаривать школьницу пройти с ним в сторону безлюдного пустыря.