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SHOT: в Екатеринбурге обрушилось офисное здание

Фото: IStock/Srdjanns74

В Екатеринбурге, на Мартовской улице, обрушилось офисное здание. Фотографии с места происшествия есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.



Пока неизвестно, есть ли под завалами люди. По информации SHOT, на месте ЧП работают сотрудники МЧС.



Ранее в Тюмени, на стройке в ЖК «Космо», погибли три человека из-за обрушения выносной площадки. Конструкция с рабочими и грузом упала на троих строителей, которые находились внизу. Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Позже стало известно, что одного из госпитализированных спасти не удалось.

Анастасия Чубина

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