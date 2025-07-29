SHOT: в Екатеринбурге обрушилось офисное здание
В Екатеринбурге, на Мартовской улице, обрушилось офисное здание. Фотографии с места происшествия есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Пока неизвестно, есть ли под завалами люди. По информации SHOT, на месте ЧП работают сотрудники МЧС.
Ранее в Тюмени, на стройке в ЖК «Космо», погибли три человека из-за обрушения выносной площадки. Конструкция с рабочими и грузом упала на троих строителей, которые находились внизу. Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Позже стало известно, что одного из госпитализированных спасти не удалось.
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