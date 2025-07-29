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В Волгограде несовершеннолетний мальчик погиб при взрыве гранаты

Волгоградский подросток погиб при взрыве гранаты времён ВОВ
Фото: Istock/Elkhan_me

Трагедия, которая привела к смерти 14-летнего мальчика, произошла днём 29 июля в Волгограде. Подросток погиб при взрыве гранаты времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.



Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Верхняя Судоверфь Красноармейского района. Сообщается, что в доме № 72 по улице Морской прогремел ужасный взрыв.

«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13:00 в квартире, предположительно, произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого мальчик погиб на месте», — сообщили в ведомстве.
На месте случившегося работают все оперативные службы, в том числе пожарные и скорая, а сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что погибший увлекался раскопками на местах боёв за Сталинград.
Ольга Щелокова

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