В Волгограде несовершеннолетний мальчик погиб при взрыве гранаты
Волгоградский подросток погиб при взрыве гранаты времён ВОВ
Трагедия, которая привела к смерти 14-летнего мальчика, произошла днём 29 июля в Волгограде. Подросток погиб при взрыве гранаты времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.
Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Верхняя Судоверфь Красноармейского района. Сообщается, что в доме № 72 по улице Морской прогремел ужасный взрыв.
«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13:00 в квартире, предположительно, произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого мальчик погиб на месте», — сообщили в ведомстве.На месте случившегося работают все оперативные службы, в том числе пожарные и скорая, а сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что погибший увлекался раскопками на местах боёв за Сталинград.