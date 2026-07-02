Москвич попался на выращивании конопли на подмосковной даче

02 июля 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

59-летнего москвича, который устроил теплицу для выращивания конопли на своём дачном участке в посёлке Лопатино Ленинского округа, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина изучил в интернете литературу о культивации конопли, купил семена и аппаратуру и приступил к делу.





«В бытовой пристройке оперативники изъяли 63 горшка с коноплёй, а также банку, коробку и два пакета с растительным веществом. Экспертиза показала, что вещество в пакетах является марихуаной весом более 500 граммов. Остальное проверят в ходе расследования», — говорится в сообщении.