Обвиняемого в расправе над 12-летней россиянкой проверят на вменяемость
Андрея Мочалина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Москвина.
По его словам, следователь уже запросил проведение психиатрической экспертизы. Сейчас Мочалин находится в следственном изоляторе. Свою вину он не признает.
Школьница пропала утром 25 июня — ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли через три дня на кладбище в Кировском районе Кемерово. По версии следствия, Мочалин заметил ее, изнасиловал и убил, после чего попытался сжечь тело, чтобы скрыть следы.
Ранее мужчина уже был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он освободился из колонии в мае текущего года.
Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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