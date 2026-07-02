Обвиняемого в расправе над 12-летней россиянкой проверят на вменяемость

02 июля 2026, 08:37

Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кемерово проверят на вменяемость

Фото: iStock/YakobchukOlena

Андрея Мочалина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерово, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Москвина.