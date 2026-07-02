На Сахалине машину пьяного студента остановили прицельными выстрелами
На Сахалине инспекторы ДПС остановили пьяного водителя с помощью прицельных выстрелов по авто. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в Долинске. Полицейские заметили автомобиль без номеров, который петлял по дороге. Когда сотрудники правоохранительных органов потребовали водителя остановиться, он резко нажал на газ.
Во время преследования неосторожный гражданин трижды выезжал на встречную полосу. Предупредительный выстрел в воздух не возымел действия, и тогда стражи порядка открыли огонь по колёсам. Задержанным оказался 19-летний студент. Молодой человек «заработал» больше десяти административных протоколов, а его машину отправили на штрафстоянку.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровске местная жительница оставила грудного ребёнка в закрытой машине и ушла примерно на 40 минут. Прохожий, заметивший малыша в салоне, быстро вызвал специалистов, которые помогли достать ребенка из авто.
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