Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Каменске-Уральском
В Каменске-Уральском в результате дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
ДТП произошло на улице Лермонтова. Автомобиль Infiniti, выполнявший разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством ВАЗ-2110. От удара водитель и три пассажира иномарки скончались на месте происшествия. Ещё два человека получили травмы — им оказывают медицинскую помощь.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подчеркнули, что полиция в настоящий момент устанавливает личности погибших. Их возраст и пол в материале не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что на одном из пляжей Зеленоградска произошёл инцидент с избиением женщины, который сейчас проверяет полиция. Пострадавшая объяснила, что сотрудница пункта проката сапбордов стала бить ее по голове и лицу после того, как отобрала телефон.
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