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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Каменске-Уральском

Фото: iStock/z1b

В Каменске-Уральском в результате дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.



ДТП произошло на улице Лермонтова. Автомобиль Infiniti, выполнявший разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством ВАЗ-2110. От удара водитель и три пассажира иномарки скончались на месте происшествия. Ещё два человека получили травмы — им оказывают медицинскую помощь.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подчеркнули, что полиция в настоящий момент устанавливает личности погибших. Их возраст и пол в материале не приводятся.

Ранее «Радио 1» передавало, что на одном из пляжей Зеленоградска произошёл инцидент с избиением женщины, который сейчас проверяет полиция. Пострадавшая объяснила, что сотрудница пункта проката сапбордов стала бить ее по голове и лицу после того, как отобрала телефон.

Мария Моисеева

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