Москвич устроил нарколабораторию в подмосковном дачном доме

02 апреля 2026, 09:00

Полицейские задержали 48-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала оперативники выяснили, что мужчина сделал закладку с наркотиками в лесу у деревни Новогорбово Рузского округа. Оттуда забрали десять пакетов с мефедроном общей массой около пяти килограммов.





«Закладчика задержали в дачном доме, который он арендовал в Одинцовском округе. Там при обыске обнаружилось лабораторное оборудование, восемь канистр с химическими жидкостями и три контейнера с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.