Москвич устроил нарколабораторию в подмосковном дачном доме
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 48-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала оперативники выяснили, что мужчина сделал закладку с наркотиками в лесу у деревни Новогорбово Рузского округа. Оттуда забрали десять пакетов с мефедроном общей массой около пяти килограммов.
«Закладчика задержали в дачном доме, который он арендовал в Одинцовском округе. Там при обыске обнаружилось лабораторное оборудование, восемь канистр с химическими жидкостями и три контейнера с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что предложение изготавливать наркотики получили через мессенджер. Он взял в аренду дом, а оборудование и реактивы получил от кураторов. За полгода мужчина произвёл около 70 килограммов наркотиков, которые распространял через тайники на территории Московской области.