Четыре человека погибли при обрушении шахты в Китае
В провинции Шаньси на севере Китая произошло ЧП на угольной шахте. В результате обрушения потолка погибли четыре человека, сообщило информационное агентство Xinhua.
Инцидент случился в 21:15 по пекинскому времени (16:15 мск) на объекте, который принадлежит одной из дочерних компаний корпорации China National Coal Group. Подробности происшествия, а также причины обрушения в настоящий момент уточняются. Соответствующие органы приступили к расследованию случившегося.
Некоторое время назад в Ростовской области прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Выяснилось, что на одной из шахт в подготовительном забое во время заряжания шпуров сдетонировал заряд.
