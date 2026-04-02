Полиция задержала подростка за посредничество в финансовых аферах
Правоохранители задержали 17-летнюю школьницу по подозрению в незаконных операциях с денежными средствами. Подросток выступала посредником для группы мошенников. Об этом информирует Telegram-канал МВД Медиа.
По версии следствия, злоумышленники предложили девушке заработок. Она предоставляла реквизиты своих карт для поступления средств от афер. Подозреваемая переводила эти деньги на счета аферистов, оставляя себе процент.
За три дня подросток совершила 20 нелегальных транзакций. Её доход составил около 150 тысяч рублей. Финансы поступали из разных регионов страны, включая Москву, Новосибирскую и Вологодскую области. Банки заблокировали счета школьницы после выявления подозрительных операций.
