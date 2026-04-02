Игра младенца с цветком гибискуса обернулась трагедией
Семимесячный мальчик погиб после того, как проглотил стебель цветка гибискуса. Об этом сообщает Afternoon News.
Инцидент случился, когда ребенок, который только начал ползать, играл у входа в дом, а его мать была на кухне и готовила еду, пока отец ненадолго вышел на улицу. Как выяснила полиция, в тот день женщина украсила дом цветами гибискуса для проведения пуджи (традиционный религиозный обряд). Во время игры малыш взял один из цветов и случайно проглотил стебель. Тот застрял в дыхательных путях, вызвав удушье.
Родственники быстро заметили, что малыш задыхается и попытались самостоятельно извлечь инородное тело, но их попытки не увенчались успехом. Младенца экстренно доставили в ближайшую больницу. Врачи сделали все возможное, однако спасти мальчика не удалось.
