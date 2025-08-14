Москвич устроил нарколабораторию в подмосковном доме своей бывшей жены

14 августа 2025, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 38-летнего москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчина организовал лабораторию по производству запрещённых средств в частном доме своей бывшей жены, расположенном в деревне Ивановское под Истрой.





«В ходе осмотра обыска полицейские нашли там пластиковый поддон с килограммом порошком, три стеклянные ёмкости с кристаллическим веществом обще массой три килограмма, а также колбы, реагенты, средства химической защиты и весы», — говорится в сообщении.