Москвич устроил нарколабораторию в подмосковном доме своей бывшей жены
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 38-летнего москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчина организовал лабораторию по производству запрещённых средств в частном доме своей бывшей жены, расположенном в деревне Ивановское под Истрой.
«В ходе осмотра обыска полицейские нашли там пластиковый поддон с килограммом порошком, три стеклянные ёмкости с кристаллическим веществом обще массой три килограмма, а также колбы, реагенты, средства химической защиты и весы», — говорится в сообщении.Эксперты проверили порошок и выяснили, что он содержит наркотик метадон. Остальную часть изъятого проверят в ходе дальнейшего расследования.
Задержанный рассказал, что изготовлением наркотиков он занимается с января. Инструкции ему присылали неизвестные, с которыми он познакомился через один из мессенджеров.
Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников преступления.