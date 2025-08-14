Пожилой яхтсмен поцарапал ногу и погиб от опасной бактерии
В США яхтсмен скончался от заражения смертельно опасной бактерией. Она попала в организм мужчины через небольшой порез на ноге от лодочного прицепа. Об этом пишет американский журнал People.
Трагический инцидент произошел в городе Бэй-Сент-Луис штата Миссисипи. Так, 77-летний Бэзил Кеннеди обработал царапину перекисью водорода и заклеил пластырем, но на третий день его состояние резко ухудшилось. У американца поднялась температура, началась рвота и развился септический шок.
Врачи диагностировали вибриоз — инфекцию, вызываемую Vibrio vulnificus, обитающей в соленой и солоноватой воде. Несмотря на две операции по удалению пораженных тканей, спасти пожилого пациента не удалось.
Специалисты отмечают, что эта бактерия чаще попадает в организм через сырые морепродукты, но может проникнуть и через повреждения кожи.
