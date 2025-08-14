Пожилой яхтсмен поцарапал ногу и погиб от опасной бактерии

14 августа 2025, 08:33

People: в США 77-летний яхтсмен заразился вибриозом через порез от прицепа и умер

Фото: iStock/Gumpanat

В США яхтсмен скончался от заражения смертельно опасной бактерией. Она попала в организм мужчины через небольшой порез на ноге от лодочного прицепа. Об этом пишет американский журнал People.