Самый опасный медведь в мире растерзал восьмилетнего мальчика
В Индии медведь-губач растерзал восьмилетнего мальчика. Об этом пишет местная газета New Indian Express.
Трагический инцидент произошел в тигрином заповеднике Анамалай. Жертвой дикого животного стал сын мигрантов из Ассама С. Нур Ислам, за которым временно присматривали родственники в рабочем поселке. Ребенок пошел в магазин за молоком, но обратно не вернулся. Менее чем через час его тело со следами когтей нашли в кустах в 500 метрах от дома.
Изначально предполагалось, что на мальчика набросился леопард, но экспертиза указала на медведя-губача. Этот вид считается самым опасным в мире, так как чаще других нападает на людей.
Читайте также: