Трое мужчин погибли от отравления алкогольным суррогатом в Сосновом Бору

14 августа 2025, 08:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В городе Сосновый Бор Ленинградской области произошла трагедия: трое мужчин скончались после употребления алкогольного суррогата. Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Сосновый Бор-3» на Копорском шоссе.