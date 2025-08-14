Трое мужчин погибли от отравления алкогольным суррогатом в Сосновом Бору
В городе Сосновый Бор Ленинградской области произошла трагедия: трое мужчин скончались после употребления алкогольного суррогата. Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Сосновый Бор-3» на Копорском шоссе.
По информации АН «Оперативное прикрытие», 13 августа сотрудники полиции прибыли на место по вызову и обнаружили тело 53-летнего местного жителя в гараже №16. У въезда в кооператив был найден труп 51-летнего мужчины, а позже – 38-летнего приятеля, также местного жителя. Все трое были известны своим злоупотреблением алкоголем и антиобщественным образом жизни.
Как выяснили правоохранительные органы, с 11 по 13 августа мужчины распивали неустановленную жидкость красного цвета, предположительно, омывающую, найденную в мусорном контейнере кооператива. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следует отметить, что один из погибших ранее имел судимость за убийство, а другой – за кражу. Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.
