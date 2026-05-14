Москвич устроил плантацию конопли на подмосковной даче своей тёщи

37-летнего жителя Московской области задержали полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина закупил в даркнете семена конопли и всю необходимую для выращивания аппаратуру, установил гроубоксы на даче своей тёщи в посёлке Пролетарский округа Серпухов и начал культивировать запрещённые растения.





«На даче оперативники нашли 23 куста, семь различных ёмкостей с веществом растительного происхождения, удобрения, электронные весы, вакууматоры оборудование для сушки и упаковочный материал», — говорится в сообщении.