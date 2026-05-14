Поезд столкнулся с грузовиком вблизи станции Бочаты в Кузбассе

Фото: iStock/designbydx

На переезде возле станции Бочаты под городом Белово в Кемеровской области грузовик на скорости протаранил электричку. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.



От удара первый вагон поезда сошел с рельсов. На месте крушения работают спасатели и следователи. Движение на этом участке задерживается, пишет «Сiбдепо».

«Произошло столкновение электропоезда с грузовым автомобилем, который проехал на запрещающий сигнал светофора в габарит следования поезда», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их госпитализировали. Беловская транспортная прокуратура организовала соответствующую проверку.
Элина Позднякова

