Поезд столкнулся с грузовиком вблизи станции Бочаты в Кузбассе

14 мая 2026, 13:29

На переезде возле станции Бочаты под городом Белово в Кемеровской области грузовик на скорости протаранил электричку. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.





От удара первый вагон поезда сошел с рельсов. На месте крушения работают спасатели и следователи. Движение на этом участке задерживается, пишет «Сiбдепо».





«Произошло столкновение электропоезда с грузовым автомобилем, который проехал на запрещающий сигнал светофора в габарит следования поезда», — рассказали в пресс-службе ведомства.