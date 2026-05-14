После происшествия в школе во Владивостоке детям понадобилась помощь врачей

Пять детей пострадали после инцидента в школе во Владивостоке. Одну девочку госпитализировали. Об этом сообщает «База».
По информации канала, утром в учебном заведении один из школьников распылил перцовый баллончик. После этого пятерым ученикам стало плохо. На место приехала скорая помощь. Девочку, у которой астма, госпитализировали. Остальных детей врачи осмотрели и передали родителям.
