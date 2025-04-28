Москвич устроил в бане на подмосковной даче теплицу для конопли

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция при поддержке Росгвардии задержала 50-летнего москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В здании бани на дачном участке в городком округе Коломна злоумышленник оборудовал лабораторию по выращиванию, а также высушиванию и упаковке наркотических средств. При осмотре помещения полицейские обнаружили там картонные коробки, пакеты и другие ёмкости с веществом растительного происхождения, а также светодиодные лампы, электрическую вытяжку и электронные весы», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое вещества в одной из ёмкостей и установили, что это каннабис общей массой более 100 граммов. Остальное изъятое вещество будет проверено в ходе следствия.
Читайте также:
Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
Африканку убили в Южном Медведково
Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве
Лев Каштанов