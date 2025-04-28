Африканку убили в Южном Медведково

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Тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково, пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы. По предварительной информации, девушка погибла от удара ножом в сердце. На месте работает Следственный комитет, устанавливаются все детали произошедшего.
Перед этим сообщалось, что столичная Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей. Злоумышленники имели при себе удостоверения сотрудников региональной организации и вводили своих жертв в заблуждение, склоняя их установить дорогостоящее оборудование для защиты бытовой техники.
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Перед этим сообщалось, что столичная Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей. Злоумышленники имели при себе удостоверения сотрудников региональной организации и вводили своих жертв в заблуждение, склоняя их установить дорогостоящее оборудование для защиты бытовой техники.
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Никита Кротов