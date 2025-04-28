Африканку убили в Южном Медведково

Посольство России в Канаде в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наезда автомобиля на толпу во время филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии, добавив, что информация о возможном наличии российских граждан среди пострадавших уточняется.