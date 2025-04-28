Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Африканку убили в Южном Медведково

Африканку убили в Южном Медведково

Mash: Тело африканки с ножевым ранением нашли Южном Медведково
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково, пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы. По предварительной информации, девушка погибла от удара ножом в сердце. На месте работает Следственный комитет, устанавливаются все детали произошедшего.

Перед этим сообщалось, что столичная Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей. Злоумышленники имели при себе удостоверения сотрудников региональной организации и вводили своих жертв в заблуждение, склоняя их установить дорогостоящее оборудование для защиты бытовой техники.

Читайте также:

Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео

При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния

Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
#мир
#россия
#москва
#криминал
#новости
Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
В Барнауле задержан гражданин Таджикистана по подозрению в подготовке теракта
28 апреля 2025, 14:19

Фото: iStock/Rawf8

В Барнауле был задержан 21-летний гражданин Таджикистана Пахлавон Курбонов, подозреваемый в подготовке теракта. По данным следствия, он планировал поджечь Покровский кафедральный собор, расположенный на улице Никитина. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».
Курбонов был задержан 23 апреля, в настоящее время против него возбуждено уголовное дело за подготовку теракта. Следственные органы продолжают работу по делу, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства планируемого преступления.

Ранее житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома, используя самодельный пистолет-пулемет. В результате стрельбы погибла 36-летняя Екатерина К., которая скончалась до приезда скорой помощи.

До этого стало известно, что тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково. Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве

Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере

The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней
#уголовное дело
#пистолет
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве
28 апреля 2025, 13:19

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники столичной Росгвардии при поддержке СОБРа задержали подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров. В ведомстве предоставили соответствующие кадры.
По данным следователей, фигуранты навязывали своим жертвам установку дорогого оборудования для защиты бытовой техники. Злоумышленники вводили пожилых людей в заблуждение, говоря о якобы повышенном риске возгораний.

«По предварительным данным, аферисты обманули не менее 17 пенсионеров, причинив ущерб на суммы от 10 до 80 тысяч рублей с каждого», — сказано в релизе ведомства.
У задержанных нашли удостоверения работников региональной организации, оборудование, банковские карты и прочие вещдоки. Следователи продолжают разбирательство.

Читайте также:

Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере

The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней

Велосипедист отправил в смертельный нокаут мужчину в Лобне
#мир
#россия
#москва
#криминал
#мошенничество
#новости
#росгвардия
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере
Посольство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших из-за ЧП в Ванкувере
28 апреля 2025, 04:44

Фото: iStock/miki-tiger

Посольство России в Канаде в воскресенье выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наезда автомобиля на толпу во время филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии, добавив, что информация о возможном наличии российских граждан среди пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл в районе Саут-Ванкувер, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу. Автомобиль въехал в скопление людей, собравшихся на празднование. Расследование обстоятельств продолжается, посольство РФ поддерживает связь с канадскими службами для получения актуальных данных.

Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники
Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники
По последним данным местной полиции, число погибших достигло 11 человек. Водитель, задержанный на месте, ранее контактировал с правоохранительными органами и медиками из-за проблем с психическим здоровьем. Власти пока не рассматривают инцидент как теракт.

«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — передает РИА Новости информацию посольства РФ.
Читайте также:

Стала известна судьба раненых при авиаударе США по Йемену россиян

«Кошмар и подлость»: Тарасова раскритиковала запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно стал отцом во второй раз
#фестиваль
#автомобиль
#теракт
#водитель
#человек
#инцидент
#соболезнования
#расследование
#telegram
#информация
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней
27 апреля 2025, 22:13

Фото: iStock/ Ирина Мещерякова

Миниатюрная такса по кличке Валери прожила полтора года на острове в Индийском океане, прежде чем ее смогли спасти, сообщила газета The Guardian.
Осенью 2023 года собака пропала на острове Кенгуру (Австралия), когда ее хозяева — Джорджия Гарднер и Джош Фишлок из Нового Южного Уэльса — проводили отпуск в районе Стокс-Бэй. Сразу после исчезновения питомца владельцы начали искать Валери, но ничего не вышло.

Порой таксу видели на острове, волонтеры пытались поймать ее с помощью ловушек и камер наблюдения, но все оказывалось безрезультатным. Только спустя 529 дней Валери попалась в установленную ловушку.

В настоящее время с собакой все прекрасно. В скором времени ее вернут хозяевам.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер.

Читайте также:

Самолету Москва — Магас пришлось сесть в Волгограде из-за смерти пассажира

Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца

При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния
#собака
#остров
#отпуск
#австралия
#волонтеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Велосипедист отправил в смертельный нокаут мужчину в Лобне
В Лобне мужчина умер после удара велосипедиста
27 апреля 2025, 21:59

Фото: iStock/ Toa55

В подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического случая, в результате которого 43-летний мужчина умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
20-летний Илья катался на велосипеде неподалеку от жилых домов, когда к нему подошел 43-летний Василий и стал критиковать из-за его времяпрепровождения.

Во время словесной перепалки мужчина использовал бранные слова и облил молодого человека пивом. Тогда велосипедист ударил его, из-за чего Василий упал и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего привезли в больницу, где ему провели операцию, но спасти мужчину не получилось — он умер. Сейчас эксперты занимаются установлением точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Магас 27 апреля вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за смерти одного из пассажиров на борту.

Читайте также:

Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца

При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния

Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео
#смерть
#лобня
#велосипедист
#пиво
Следите за нашими новостями
в удобном формате