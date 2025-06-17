Москвича будут судить за участие в обмане 86-летней жительницы Химок

17 июня 2025, 11:51

оригинал Фото: istockphoto.com/AMilkin

22-летний житель Москвы, ставший курьером телефонных мошенников, предстанет перед судом. Его обвиняют в участии в афере, в результате которой 86-летняя химчанка лишилась 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.







«Телефонные мошенники выдавали себя за сотрудников военной прокуратуры. Они убедили пожилую женщину в том, что деньги с её банковского счёта могут перевести в пользу ВСУ. И чтобы избежать этого, средства необходимо срочно обналичить и передать курьеру», — говорится в сообщении.

«Первое — имитация представителя власти в телефонном разговоре: злоумышленник представился работником военной прокуратуры, что вызывает доверие у жертвы. Второе —создание ложной угрозы: женщину убедили, что её деньги могут пойти на финансирование ВСУ. Третье — не давать время на раздумья: мошенники требовали срочно обналичить и передать деньги. И еще одним характерным признаком мошеннической схемы является привлечение курьера для получения денег».

«В подобных ситуациях следует быть бдительным и критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги», — сказал Кирилл Карасёв.