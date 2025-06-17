Москвича будут судить за участие в обмане 86-летней жительницы Химок
22-летний житель Москвы, ставший курьером телефонных мошенников, предстанет перед судом. Его обвиняют в участии в афере, в результате которой 86-летняя химчанка лишилась 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Телефонные мошенники выдавали себя за сотрудников военной прокуратуры. Они убедили пожилую женщину в том, что деньги с её банковского счёта могут перевести в пользу ВСУ. И чтобы избежать этого, средства необходимо срочно обналичить и передать курьеру», — говорится в сообщении.Женщина сняла со счёта все свои сбережения в размере полутора миллионов рублей и передала курьеру, которого полицейские потом смогли задержать.
Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил ключевые моменты в этой и подобных распространённых схемах телефонного мошенничества:
«Первое — имитация представителя власти в телефонном разговоре: злоумышленник представился работником военной прокуратуры, что вызывает доверие у жертвы. Второе —создание ложной угрозы: женщину убедили, что её деньги могут пойти на финансирование ВСУ. Третье — не давать время на раздумья: мошенники требовали срочно обналичить и передать деньги. И еще одним характерным признаком мошеннической схемы является привлечение курьера для получения денег».Сергей Забатурин подчеркнул, что информацию об этих уловках необходимо распространять, чтобы люди не становились жертвами обмана. Особенно важно предупредить пожилых родственников.
В свою очередь руководитель Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв отметил, что мошенники бывают крайне изобретательными, поэтому нужно быть очень внимательными в разговорах с незнакомцами.
«В подобных ситуациях следует быть бдительным и критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги», — сказал Кирилл Карасёв.Он добавил, что ГУРБ продолжает информировать жителей Подмосковья о новых мошеннических схемах и о том, как им противостоять.