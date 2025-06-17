Росгвардейцы поймали двух рецидивистов на краже техники в подмосковном магазине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух молодых людей, попытавшихся похитить дорогие товары в гипермаркете в Пушкинском округе, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В гипермаркете сработала тревожная кнопка. Явившиеся по вызову росгвардейцы выяснили, что двое покупателей сложили в тележку технику на общую сумму около 30 тысяч рублей, завезли товары в примерочную и там сняли с коробок антикражные датчики. Работник службы безопасности магазина заметил этот маневр и включил тревогу», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали обоих похитителей и передали их полиции. Выяснилось, что это рецидивисты из Ивантеевки: 21-летнего задержанного в этом году уже судили за кражу, а 24-летнего ранее судили за мошенничество.