Во Владивостоке врач-мошенник получил 8 лет за 34 фальшивые операции за 5,7 млн
Во Владивостоке на 8 лет осудили травматолога-ортопеда, который провел 34 фальшивые операции более чем за 5,7 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, прибыльную схему врач-мошенник придумал в 2015 году. Он убеждал пациентов, что они нуждаются в операциях на суставах, вводил в наркоз и имитировал процедуры, оставляя след на коже. Причем некоторые из них действительно нуждались в лечении.
Также отмечается, что медика осудили прошлым летом. После прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить приговор. Суд согласился с обвинением — мужчине назначили наказание в виде 8 лет колонии, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет.
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