Во Владивостоке врач-мошенник получил 8 лет за 34 фальшивые операции за 5,7 млн

17 июня 2025, 11:45

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Во Владивостоке на 8 лет осудили травматолога-ортопеда, который провел 34 фальшивые операции более чем за 5,7 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.