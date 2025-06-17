В Москве арестовали адвоката, убившего своего клиента из-за квартиры

17 июня 2025, 11:20

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В Москве арестовали адвоката, обвиняемого в убийстве знакомого на почве конфликта в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.







«Расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Москвы Сергея Зуева и участников преступной группы», – передает телеграм-канал ведомства.