В Москве арестовали адвоката, убившего своего клиента из-за квартиры
В Москве арестовали адвоката, обвиняемого в убийстве знакомого на почве конфликта в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.
«Расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Москвы Сергея Зуева и участников преступной группы», – передает телеграм-канал ведомства.По версии следствия, все произошло на территории загородного дома в Солнечногорском районе. Адвокат нанес потерпевшему не менее трех ножевых ранений в область сердца, от которых тот скончался на месте. Его сообщник помог перевезти тело и сжечь в кремационной печи на животноводческой ферме, принадлежащей Зуеву.
Затем адвокат привлек соучастника, который организовал продажу имущества убитого на сумму свыше 5 миллионов рублей. Преступление раскрыли после сообщения об исчезновении мужчины. Следователи восстановили маршрут пропавшего, изучили записи камер видеонаблюдения и допросили свидетелей.
Все фигуранты были задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, мошенничестве в особо крупном размере и укрывательстве преступления. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным телеграм-канала «112», потерпевший несколько лет пользовался услугами Зуева, который пошел на убийство после отказа клиента продать ему квартиру в Красногорске.