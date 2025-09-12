Москвича обязали заплатить 6 млн за свалку на его участках в Подмосковье

12 сентября 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

В Ленинском округе собственника земли обязали возместить 6 миллионов рублей ущерба за незаконное размещение отходов. Такое решение вынес Зюзинский районный суд Москвы по иску Минэкологии Подмосковья, отметили в Министерстве.







Нарушения выявили в селе Булатниково, где на пяти участках владельца, зарегистрированного в столице, зафиксировали свалки ТКО. Жалобы на них ранее поступали от местных жителей.



Эксперты провели замеры и исследования, которые показали уже нанесенный значительный вред почве.



Хозяин земли отказался добровольно возместить ущерб и в суде пытался доказать, что участками распоряжался другой человек. Однако суд этот довод не принял и полностью удовлетворил иск Минэкологии Московской области.

