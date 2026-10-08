Москвичи устроили нарколабораторию в подмосковной съёмной квартире

08 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух москвичей в возрасте 38 и 40 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У одного из задержанных уже есть судимость по этой статье. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





По данным следствия, мужчины арендовали квартиру в доме по улице Шибанкова в Наро-Фоминске и устроили там лабораторию по производству амфетамина.





«При обыске в квартире нашли лабораторное оборудование, средства химической защиты, реагенты и пакет со светлым порошком массой более 220 граммов. Экспертиза показала, что порошок является амфетамином», — говорится в сообщении.