Сосед спас двух девочек из горящей квартиры в Комсомольске‑на‑Амуре
Появились подробности пожара в Комсомольске‑на‑Амуре. Очевидцы рассказали изданию SHOT, как разворачивались события.
По словам жительницы соседнего дома Ольги, она услышала крики детей и увидела дым, идущий с балкона. Женщина выбежала на улицу, вызвала МЧС и старалась успокоить ребят.
Спасение детей взял на себя сосед. Он перебирался по балконам, протянул руку и сначала вытащил младшего ребёнка, перетащив его на свой балкон. Старшая девочка смогла самостоятельно добраться до него — сосед подхватил её и тем самым спас обеих. Примерно через пять минут на место прибыли пожарные.
Обеих спасённых девочек госпитализировали в больницу. Одна из них находится в состоянии средней тяжести, вторая вне опасности.
Трагическим моментом происшествия стала попытка спасти ещё одного ребёнка. Сотрудник МЧС прямо во дворе дома пытался реанимировать малыша с помощью массажа сердца, но усилия не увенчались успехом. Жители дома предполагают, что причиной пожара могла стать неисправная проводка.
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