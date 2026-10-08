Дом Кашпировских в США сдавали гангстерам с нелегальным оружием
Дом Кашпировских в США сдавали гангстерам с нелегальным оружием, которым местная полиция устроила облаву с погоней. Об этом пишет SHOT.
Речь идёт о доме по соседству с особняком Кашпировского в калифорнийском городе Ла-Кинта, который перешёл по наследству его сыну Сергио Монтане. После переезда к отцу в 2014 году мужчина сдавал трёхспальный дом с двумя ванными комнатами за $3300 в месяц (примерно 280 тысяч рублей). Первоначально жильцы не доставляли проблем, но в 2016 году их сменила семья, которая в течение следующих шести лет превратила жизнь района в настоящий кошмар. Соседи постоянно жаловались на незаконные автомобили, автодом с жильцами и ремонт транспортных средств прямо во дворе. К дому регулярно приезжала полиция.
В 2018 году суд постановил изъять две машины — Infiniti и Audi. Во время их эвакуации некий мужчина, находившийся у дома, попытался уехать на одной из них, но был задержан. Уточняется, что авто впоследствии уничтожили по решению суда.
Проблемы не прекратились и в 2019 году, когда правоохранители приезжали из-за ночных мероприятий. А в 2021 году инспектор вызвал к дому двух шерифов, так как жильцы оказались вооружёнными. Кроме того, недвижимость была признана небезопасной из-за отключенного за долги электричества.
Сергио Монтана опасался, что из-за поведения арендаторов он сам может стать фигурантом дела и получить до года тюремного заключения. В итоге год назад сын Кашпировского продал проблемную недвижимость за $450 тысяч (около 38,2 млн рублей).
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