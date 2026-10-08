08 октября 2026, 08:48

SHOT: Дом Кашпировских в США сдавали преступникам с нелегальным оружием

Фото: iStock/Artfully79

Дом Кашпировских в США сдавали гангстерам с нелегальным оружием, которым местная полиция устроила облаву с погоней. Об этом пишет SHOT.