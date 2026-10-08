Корги выгнал медвежонка с участка дачника на Сахалине

08 октября 2026, 08:29

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Корги прогнал медвежонка, забравшегося на дачный участок в Долинске ради груш. Пес заметил зверя у бочки с испорченными фруктами и бросился к нему, после чего незваный гость убежал. Об этом сообщают Telegram-каналы.