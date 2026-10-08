Корги выгнал медвежонка с участка дачника на Сахалине
Корги прогнал медвежонка, забравшегося на дачный участок в Долинске ради груш. Пес заметил зверя у бочки с испорченными фруктами и бросился к нему, после чего незваный гость убежал. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Медведица пришла в СНТ «Теплая долина» вместе с двумя детенышами. Семью хищников привлек запах подгнивших груш, оставленных хозяином во дворе. Через ограждение сумел перебраться лишь один медвежонок.
В момент встречи с животным на территории находился корги. Медвежонок рылся в бочке, когда собака начала его преследовать. Хищник быстро покинул участок.
Позднее к дому приехала хозяйка с детьми, однако они медведей не увидели. Охотоведы проверили окрестности и дежурили в СНТ ночью. После инцидента звери к поселку не возвращались.
Специалисты призвали садоводов не оставлять пищевые отходы на открытом воздухе. Медведи способны учуять привлекательный запах на значительном расстоянии.
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