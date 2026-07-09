Москвичка приехала из Вьетнама рожать в Видновском перинатальном центре
В Видновский перинатальный центр поступила 32-летняя женщина, приехавшая из Вьетнама. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка.
«На 39-й неделе беременности родилась девочка весом 3350 граммов и ростом 49 сантиметров. После родоразрешения мама и новорождённая находились на совместном пребывании. Были проведены все необходимые обследования и процедуры, налажено грудное вскармливание», – рассказал акушер-гинеколог Михаил Белоусов.
Для пациентки это были первые роды. Её уже выписали из перинатального центра вместе с дочерью.
«Нисколько не жалею о своём выборе. Мы знали, что здесь очень профессиональные, надёжные врачи. Спасибо команде акушеров, всё прошло великолепно», – поделилась молодая мама.Как напомнили в министерстве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок бесплатный.