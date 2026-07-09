В Химкинской больнице рассказали, когда нужно проверять глаза на глаукому

09 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главная опасность глаукомы – в том, что на начальных стадиях она протекает бессимптомно. Об этом предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Человек может хорошо видеть и не чувствовать дискомфорта, в то время как внутриглазное давление у него уже повышено и постепенно разрушает зрительный нерв. Когда поле зрения начинает сужаться и появляются тёмные пятна, восстановить потерянное зрение уже невозможно. Лечение на этом этапе направлено только на то, чтобы остановить дальнейшее прогрессирование болезни.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Регулярная диагностика – единственный способ вовремя обнаружить проблему и сохранить зрение на долгие годы.



Частота обследований зависит от возраста пациента и наличия факторов риска. До 40 лет, если у пациента нет жалоб и от не входит в группу риска, комплексное обследование зрения нужно проходить каждые два-четыре года. От 40 до 54 лет риск развития глаукомы начинает расти. Обследоваться в этом возрасте необходимо каждые один-три года. От 55 до 64 лет риск заболевания значительно увеличивается. В этом возрасте визиты к офтальмологу должны стать более частыми – каждые один-два года. Для людей старше 65 лет обязателен ежегодный осмотр.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Нужно быть особенно внимательными и посещать врача не реже раза в год независимо от возраста, если у ваших близких родственников есть глаукома, так как наследственность играет огромную роль. То же относится к тем, у кого имеются сопутствующие заболевания – сахарный диабет, выраженная близорукость или гипертония. Ещё одна группа риска – те, кто перенёс травмы глаз или операции на глазах либо длительно принимает гормональные препараты стероиды», – сказала заведующая офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марина Илюхина.