В НИКИ детства рассказали об уходе за атопической кожей ребёнка

09 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Атопический дерматит – заболевание кожи детей, которое ошибочно связывают с пищевой аллергией. Из-за этого некоторые родители сажают ребёнка на диеты, которые не приносят никакого облегчения, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В основе атопического дерматита – генетические особенности, из-за которых нарушается защитный барьер кожи и развивается склонность к аллергии. В коже не хватает особых белков и липидов, которые должны удерживать влагу. В результате кожа ребёнка становится сухой и легко воспаляется.



Такая кожа постоянно зудит, ребёнок расчесывает её, в микротрещины попадают бактерии, вызывающие воспаление. Вылечить атопический дерматит нельзя, но при правильном подходе можно вернуть коже способность удерживать влагу.

«Основой лечения являются эмоленты – специальные аптечные увлажняющие кремы и бальзамы. Их нужно наносить не во время обострения, а постоянно, два-три раза в день. Наносите крем в течение первых трёх минут после купания прямо на влажную кожу, чтобы запечатать влагу внутри. Купать ребёнка нужно в тёплой, но не горячей воде. Откажитесь от обычного мыла и мочалок, заменив их мягкими очищающими средствами для сухой кожи, которые назначит врач», – посоветовала аллерголог-иммунолог НИКИ детства Анастасия Добренькая.