Подмосковный врач Григорьев перечислил самые частые детские летние травмы
Летом традиционно растёт количество обращений к детским травматологам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В каникулы дети больше времени проводят на улице, катаются на велосипедах и самокатах, поэтому риск травм значительно увеличивается.
Даже обычное на первый взгляд падение может привести к серьёзному повреждению.
«Летом чаще всего дети получают травмы на самокатах, велосипедах, качелях и турниках. Среди самых распространённых повреждений – чрезмыщелковые переломы, травмы рук, ног и головы», – рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.По его словам, родителям важно не оставлять детей без присмотра, а при катании просить их обязательно использовать шлем и защитную экипировку.
Если травма всё же произошла, нужно не паниковать, а оценить состояние ребёнка и при необходимости обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.
«После травмы советую не кормить ребёнка, не успокаивать его конфеткой. Нередко травмированному нужно зашить рану под наркозом. Но, чтобы сделать его, необходима голодная пауза в течение пяти часов. Самое эффективное средство профилактики детского травматизма остаётся неизменным – внимание и контроль со стороны взрослых», – подчеркнул Григорьев.Специалист отметил, что к самостоятельности ребёнка нужно подводить постепенно. Он должен учиться осознавать последствия своих действий.