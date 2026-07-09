Подмосковный врач Григорьев перечислил самые частые детские летние травмы

09 июля 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Летом традиционно растёт количество обращений к детским травматологам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В каникулы дети больше времени проводят на улице, катаются на велосипедах и самокатах, поэтому риск травм значительно увеличивается.





Даже обычное на первый взгляд падение может привести к серьёзному повреждению.

«Летом чаще всего дети получают травмы на самокатах, велосипедах, качелях и турниках. Среди самых распространённых повреждений – чрезмыщелковые переломы, травмы рук, ног и головы», – рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

«После травмы советую не кормить ребёнка, не успокаивать его конфеткой. Нередко травмированному нужно зашить рану под наркозом. Но, чтобы сделать его, необходима голодная пауза в течение пяти часов. Самое эффективное средство профилактики детского травматизма остаётся неизменным – внимание и контроль со стороны взрослых», – подчеркнул Григорьев.