Москвичка украла из припаркованной машины сумку со 173 тыс. рублей

20 августа 2025, 16:37

оригинал Фото: istockphoto.com/0shi

Сумка с деньгами пропала из иномарки, припаркованной в посёлке Лопатино Ленинского городского округа. Полицейские сумели задержать подозреваемую в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. С заявлением о краже сумки из салона машины в полицию обратился владелец автомобиля. В результате разыскных мероприятий полиция задержала подозреваемую: её оказалась жительница Москвы.





«Полицейские установили, что женщина воспользовалась тем, что автовладелец спал в машине, двери в которой не были заперты, и забрала с заднего сиденья сумку с деньгами, которые потом потратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 173 тысяч рублей», — говорится в сообщении.