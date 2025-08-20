Во время восхождения на Приэльбрусье погибли двое альпинистов из Перми
В Кабардино-Балкарии в ходе восхождения на Приэльбрусье погибли двое альпинистов из Перми. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным издания, происшествие случилось в ущелье Адыл-Су. Мужчина и женщина хотели покорить пик Виа-тау, который находится на высоте в 3742 метров над уровнем моря. В какой-то момент восхождения альпинисты сорвались. Сейчас спасатели организуют транспортировку тел погибших.
Ранее появилась информация о возможной гибели альпинистки Натальи Наговицыной. Женщина перестала подавать признаки жизни.
