Россиянка положила телефон под подушку и облысела во сне
В Красноярске женщина получила ожоги из-за загоревшегося под подушкой телефона
Жительница Красноярска пострадала после попытки зарядить телефон. Об этом сообщает краевая клиническая больница.
Женщина «старшего возраста» подсоединила зарядное устройство к смартфону, при этом сам гаджет спрятала под подушкой. Во время сна последняя загорелась и навредила пенсионерке.
«Пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся», – уточнили в здравнице.По той же причине ей диагностировали и отравление – в подушке был синтетический наполнитель, который при горении выделяет токсические вещества. В публикации не раскрывается, как именно загорелась зарядка.
Обычно к таким последствиям может привести перепад напряжения или неисправность устройства. Специалисты напомнили, что телефон не следует оставлять под подушкой или без присмотра.