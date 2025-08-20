Россиянка положила телефон под подушку и облысела во сне

20 августа 2025, 16:07

В Красноярске женщина получила ожоги из-за загоревшегося под подушкой телефона

Фото: iStock/Tippapatt

Жительница Красноярска пострадала после попытки зарядить телефон. Об этом сообщает краевая клиническая больница.





Женщина «старшего возраста» подсоединила зарядное устройство к смартфону, при этом сам гаджет спрятала под подушкой. Во время сна последняя загорелась и навредила пенсионерке.

«Пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся», – уточнили в здравнице.