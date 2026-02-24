Мособлархитектура провела презентацию рекомендаций по проектированию ИЖС

24 февраля 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Презентацию методических рекомендаций по проектированию объектов ИЖС провёл Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Рекомендации разработали в соответствие с подмосковными требованиями к индивидуальной жилой застройке, которые вступили в силу в конце 2025 года.





«В рекомендациях мы уделили особое внимание требованиям к инфраструктуре, энергообеспечению и санитарному состоянию коттеджных посёлков, нормам по организации инженерных коммуникаций, дорог, парковок и мест общего пользования», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.