Мособлархитектура провела презентацию рекомендаций по проектированию ИЖС
Презентацию методических рекомендаций по проектированию объектов ИЖС провёл Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рекомендации разработали в соответствие с подмосковными требованиями к индивидуальной жилой застройке, которые вступили в силу в конце 2025 года.
«В рекомендациях мы уделили особое внимание требованиям к инфраструктуре, энергообеспечению и санитарному состоянию коттеджных посёлков, нормам по организации инженерных коммуникаций, дорог, парковок и мест общего пользования», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Участниками презентации стали более 300 человек — проектировщики, архитекторы, а также представители девелоперских компаний, работающих в сегменте индивидуального жилищного строительства. Скачать рекомендации можно по ссылке.