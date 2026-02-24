В Московской области работают 9% российских МСП-производителей беспилотников

24 февраля 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Количество малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них, в течение года увеличилось почти на 100. По данным Корпорации малого и среднего бизнеса, число таких МСП в стране достигло 793.





71 предприятие, то есть около 9% всех МСП-производителей дронов, работают в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

«За последние три года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в два раза – с 352 до 793 компаний. В последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%. Такой высокий показатель – логичная реакция на запрос рынка», – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.