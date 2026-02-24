В Подмосковье выставят на торги три участка сельхозземель

24 февраля 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Три участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,7 га в Орехово-Зуевском округе, изъятых у нерадивого владельца, выставят на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.





Земли забрали у собственника за то, что он их не использовал. Аукцион состоится в пятницу, 27 февраля.





«Земли сельскохозяйственного назначения — это актив, который должен работать и приносить пользу людям. Поэтому собственники таких участков несут ответственность за содержание и использование сельхозземель на законодательном уровне. И если собственник не выполняет свои обязанности по защите и использованию такой земли, её могут изъять в судебном порядке», — пояснил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.