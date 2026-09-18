Мособлдрама представит мюзикл о Дон Кихоте по мотивам бродвейского спектакля

18 сентября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московский областной театр драмы и комедии в Богородском городском округе 18 и 19 сентября представит премьеру мюзикла «Дон Кихот. Человек из Ламанчи» по мотивам бродвейского мюзикла Дейла Вассермана. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Постановка станет центральным событием открытия нового театрального сезона в муниципалитете и в регионе.

«Спектакль соединяет традиции русского психологического театра и энергию современного музыкального жанра. Режиссёр-постановщик — заслуженный артист России Валентин Варецкий. Он переосмысляет классический приём спектакля в спектакле. Сервантес в тюремной камере спасает свою рукопись и предлагает сокамерникам сыграть историю о Дон Кихоте. Эта история служит метафорой спасительной силы искусства», – рассказали в министерстве.