Мособлдрама представит мюзикл о Дон Кихоте по мотивам бродвейского спектакля
Московский областной театр драмы и комедии в Богородском городском округе 18 и 19 сентября представит премьеру мюзикла «Дон Кихот. Человек из Ламанчи» по мотивам бродвейского мюзикла Дейла Вассермана. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Постановка станет центральным событием открытия нового театрального сезона в муниципалитете и в регионе.
«Спектакль соединяет традиции русского психологического театра и энергию современного музыкального жанра. Режиссёр-постановщик — заслуженный артист России Валентин Варецкий. Он переосмысляет классический приём спектакля в спектакле. Сервантес в тюремной камере спасает свою рукопись и предлагает сокамерникам сыграть историю о Дон Кихоте. Эта история служит метафорой спасительной силы искусства», – рассказали в министерстве.
В спектакле прозвучат 18 музыкальных номеров – от лирических дуэтов до мощных ансамблей. В творческую команду вошли музыкальный руководитель Ольга Безрукова, художник-постановщик Михаил Карягин, хореограф Елена Ланкина, художник по свету Алексей Бахтаров.
Заглавную роль исполняет заслуженный артист России Владимир Ташлыков, который посвятил Московскому областному театру драмы и комедии более 40 лет. Работа над образом приурочена к 70-летиюю артиста.